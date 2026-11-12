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Economie

Abonamentele medicale pentru IMM-uri, pe lista de Black Friday a antreprenorilor. Cum poți investi în sănătatea echipei la costuri mai avantajoase? (P)

t Scris de tiberiu
Abonamentele medicale pentru IMM-uri, pe lista de Black Friday a antreprenorilor. Cum poți investi în sănătatea echipei la costuri mai avantajoase? (P)
Aosom
Pentru companiile mici și mijlocii, Black Friday este o ocazie bună pentru a cumpăra mai avantajos lucrurile de care au nevoie în activitatea de zi cu zi, de la echipamente și consumabile, până la diverse servicii. În plus, reducerile le permit să se pregătească din timp pentru lunile următoare și să folosească mai eficient bugetul […]

Sursa: Biziday

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