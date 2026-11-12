 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Acțiunile Nvidia scad brusc, după ce consiliul de administrație ia în calcul demiterea lui Jensen Huang

d Scris de dan popa
Acțiunile Nvidia scad brusc, după ce consiliul de administrație ia în calcul demiterea lui Jensen Huang
Aosom
Consiliul de administrație al gigantului tehnologic Nvidia analizează posibilitatea de a -l demite pe directorul general Jensen Huang , conform CBS News, citat de BBC. Acțiunile firmei au scăzut vertiginos după ce New York Times a relatat că Huang a avut o a doua aventură cu un director executiv al companiei. Nvidia a lansat deja …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech