Acțiunile Nvidia scad brusc, după ce consiliul de administrație ia în calcul demiterea lui Jensen Huang

Consiliul de administrație al gigantului tehnologic Nvidia analizează posibilitatea de a -l demite pe directorul general Jensen Huang , conform CBS News, citat de BBC. Acțiunile firmei au scăzut vertiginos după ce New York Times a relatat că Huang a avut o a doua aventură cu un director executiv al companiei. Nvidia a lansat deja …

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