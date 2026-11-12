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Economie

Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, amenințată de fermierii europeni. Cum ar putea fi blocată

a Scris de andreea voicu
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, amenințată de fermierii europeni. Cum ar putea fi blocată
Aosom
O eventuală aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană a stârnit discuții în rândul fermierilor europeni. Procesul de aderare ar risca să fie îngreunat de opoziția agricultorilor europeni, îndeosebi de cei din statele vecine. Aceștia se tem că produsele ucrainene, mai ieftine, vor afecta competitivitatea agriculturii din statele membre. Fermierii europeni se tem de concurența marilor […]

Sursa: Gandul

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