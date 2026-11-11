Administratorul judiciar al Societății de Transport București (STB) a emis, miercuri, 796 de preavize de concediere, în cadrul procesului de reorganizare, și desființează cele 919 posturi vacante. STB a intrat în insolvență la începutul lunii septembrie, cu datorii de peste 3 miliarde de lei. Administrator judiciar provizoriu a fost desemnat un consorțiu format din Euro [...] The post Administratorul judiciar al STB a emis 796 de preavize de concediere; 919 posturi vacante, desființate first appeared on Secunda Tv.

Sursa: Secunda Tv Citește mai departe la sursa originală ↗