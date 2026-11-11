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Economie

Adrian Negrescu susține că 2027 va fi un al doilea an de austeritate. Ce spune consultatul economic despre noi taxe și înghețarea salariilor și pensiilor

r Scris de redactor, remus vlad
Adrian Negrescu susține că 2027 va fi un al doilea an de austeritate. Ce spune consultatul economic despre noi taxe și înghețarea salariilor și pensiilor
Aosom
Consultantul economic Adrian Negrescu spune că anul 2027 nu va fi unul al relaxării, ci al doilea an de austeritate, probabil mai dureros decât primul

Sursa: Stiri Pe Surse

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