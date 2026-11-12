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Economie

Afacerile miliardarului care pregătește vânzarea Camden Market, sub lupa autorităților: milioane de euro au circulat prin Insula Man către șefii Winvia

l Scris de lucian mironescu
Afacerile miliardarului care pregătește vânzarea Camden Market, sub lupa autorităților: milioane de euro au circulat prin Insula Man către șefii Winvia
Aosom
Teddy Sagi, fondatorul Playtech (unul dintre cei mai mari producători de software pentru jocuri de noroc din lume) și proprietarul uneia dintre cele mai cunoscute atracții turistice din Londra, se află în centrul unor operațiuni financiare suspecte, potrivit surselor Adevărul.

Sursa: Adevarul

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