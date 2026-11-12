 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Alexandru Nazare a prezentat în Guvern stadiul pregătirii bugetului pentru 2027. Două ministere mai au date de completat

m Scris de maria nițu
Alexandru Nazare a prezentat în Guvern stadiul pregătirii bugetului pentru 2027. Două ministere mai au date de completat
Aosom
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat stadiul pregătirii bugetului pentru 2027, iar instituțiile trebuie să finalizeze până pe 13 noiembrie transmiterea propunerilor privind cheltuielile.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →