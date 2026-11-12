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Economie

Alexandru Nazare anunță creșterea pensiilor publice în 2027

t Scris de tudor dima
Alexandru Nazare anunță creșterea pensiilor publice în 2027
Aosom
Pensiile din sistemul public vor crește în 2027, a declarat Alexandru Nazare. Guvernul va stabili procentul după strângerea datelor.

Sursa: Ziarul Financiar

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