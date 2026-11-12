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Economie

Alexandru Nazare anunță prognozele Ministerului Finanțelor: Creștere economică de 1,7-1,8 în 2027 și un final de an peste așteptări

c Scris de coralia frigea
Alexandru Nazare anunță prognozele Ministerului Finanțelor: Creștere economică de 1,7-1,8 în 2027 și un final de an peste așteptări
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Ministrul Finanțelor anunță că prognozele bugetare pentru 2027 arată o creștere economică de 1,7-1,8. Nazare a mai dezvăluit că se așteaptă ca trimestrul trei să fie unul „de revenire”.

Sursa: Mediafax Ro

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