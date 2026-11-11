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Economie

Alexandru Nazare anunță un sprijin de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor

m Scris de maria nițu
Alexandru Nazare anunță un sprijin de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor
Aosom
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță un ajutor de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor.

Sursa: Mediafax Ro

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