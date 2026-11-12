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Economie

Alexandru Nazare avertizează că România riscă să piardă bani europeni deja incluși în bugetul pe 2026

t Scris de tudor dima
Alexandru Nazare avertizează că România riscă să piardă bani europeni deja incluși în bugetul pe 2026
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România a inclus în bugetul pe 2026 bani europeni pe care riscă să nu îi primească integral. Ținta de deficit rămâne 6,2%.

Sursa: Ziarul Financiar

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