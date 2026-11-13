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Economie

Alexandru Nazare, înainte ca miniștrii să trimită propunerile de buget pentru 2027: „Trei principii rămân la baza politicilor bugetare"

a Scris de andreea dobra
Alexandru Nazare, înainte ca miniștrii să trimită propunerile de buget pentru 2027: „Trei principii rămân la baza politicilor bugetare"
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Înainte ca ministerele să finalizeze transmiterea propunerilor pentru bugetul pe 2027, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că politicile bugetare trebuie construite pe trei principii: responsabilitatea față de banul public, sustenabilitatea și respectul față de cetățeni. El a anunțat că termenul pentru trimiterea tuturor propunerilor privind limitele de cheltuieli este 13 noiembrie, însă unele informații trebuie încă completate.

Sursa: Digi24

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