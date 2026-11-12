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Economie

Alexandru Petrescu, preşedintele ASF: Încrederea rămâne cea mai importantă monedă a sistemului financiar. Cadrele europene DORA, MiCA şi regimul-pilot DLT sunt făcute pentru a integra noile tehnologii

m Scris de matei pantea
Alexandru Petrescu, preşedintele ASF: Încrederea rămâne cea mai importantă monedă a sistemului financiar. Cadrele europene DORA, MiCA şi regimul-pilot DLT sunt făcute pentru a integra noile tehnologii
Aosom
Finanţele digitale aduc schimbări de fond, iar Uniunea Europeană are deja regulile necesare pentru noile tehnologii, a spus joi Alexandru...

Sursa: Zf Ro

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