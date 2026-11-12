Trimestrul III 2026 Volumul total al afacerilor a ajuns la 44,4 miliarde de euro, reprezentând o creștere internă de 3%. Segmentul de administrare a activelor a avut o contribuție excelentă, iar segmentul asigurărilor generale a înregistrat o creștere internă solidă. Profitul operațional a crescut cu 6,2%, la 4,7 miliarde de euro, susținut de rezultatele excepționale […] The post Allianz înregistrează un profit operațional record de 14,1 miliarde de euro în primele nouă luni și își majorează estimările pentru întreg anul 2026 first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗