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Economie

Am învățat să numărăm tancurile și am crezut că măsurăm prosperitatea. Povestea PIB-ului

d Scris de dan popa
Am învățat să numărăm tancurile și am crezut că măsurăm prosperitatea. Povestea PIB-ului
Aosom
Cel mai important număr din economia modernă a fost inventat de un om care ne-a rugat să nu-l luăm prea în serios. Nu l-a ascultat nimeni. Acest text este un fragment din newsletterul „Economix”, pe care jurnalistul Dan Popa îl trimite în fiecare joi dimineață. Poți să te abonezi la Economix aici: P.S. De două …

Sursa: Hotnews

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