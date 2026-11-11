Amenzi de până la 20.000 de lei pentru publicitatea ilegală. Cine riscă sancțiunile

Firmele și persoanele fizice care beneficiază de publicitate prin afișe lipite ilegal în locuri nepermise ar putea primi amenzi de până la 20.000 de lei. Cei care execută această practică vor avea la dispoziție cinci zile lucrătoare de la primirea notificării pentru a asigura îndepărtarea afișelor. Proiectul a fost adoptat pe 9 noiembrie 2026 de Senat, dar nu este încă în vigoare.

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