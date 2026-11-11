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Economie

ANAF: Toţi contribuabilii vor fi clasificaţi în funcţie de riscul fiscal până la sfârşitul anului 2027

c Scris de cristian anton
ANAF: Toţi contribuabilii vor fi clasificaţi în funcţie de riscul fiscal până la sfârşitul anului 2027
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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) îşi propune ca, până la sfârşitul anului 2027, să clasifice toţi contribuabilii administraţi în funcţie de riscul fiscal, în trei categorii - risc mic, mediu şi ridicat.

Sursa: Stirile Pro.tv

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