Cu câteva săptămâni înainte ca aglomerația de sărbători să apară în magazine, presiunea începe în depozite și pe rutele de transport. Volumele de marfă cresc cu 30–40% în noiembrie și decembrie față de o lună obișnuită, iar dulciurile, băuturile, cosmeticele, decorațiunile și electronicele mici se numără printre categoriile care generează cele mai intense fluxuri, arată […] The post Analiză Raben: Crăciunul începe în depozite. Dulciurile, cosmeticele și decorațiunile cresc volumele de marfă cu 40% first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗