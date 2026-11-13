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Economie

Analiză Reuters. După șocul alegerilor de la mijlocul mandatului, secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance par a fi în topul preferințelor alegătorilor republicani pentru cursa prezidențială din 2028. Don Jr, fiul lui Donald Trump, este considerat de aproape 60% dintre republicani o alegere nepotrivită.

m Scris de moise.guran
Analiză Reuters. După șocul alegerilor de la mijlocul mandatului, secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance par a fi în topul preferințelor alegătorilor republicani pentru cursa prezidențială din 2028. Don Jr, fiul lui Donald Trump, este considerat de aproape 60% dintre republicani o alegere nepotrivită.
Aosom
Aproximativ 45% dintre alegătorii republicani chestionați au declarat că secretarul de stat Marco Rubio ar fi “un candidat excelent” la președinție, iar 43% spun asta despre vicepreședintele JD Vance. După rezultatul catastrofal al Partidului Republican la alegerile de la mijlocul mandatului, Rubio a preferat să nu comenteze nicicum rezultatul, iar Vance s-a poziționat tranșant împotriva […]

Sursa: Biziday

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