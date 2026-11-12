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Economie

Angajări pentru extinderea magistralei M4 de metrou Gara de Nord – Gara Progresul. Ce posturi sunt disponibile

m Scris de maria zărnescu
Angajări pentru extinderea magistralei M4 de metrou Gara de Nord – Gara Progresul. Ce posturi sunt disponibile
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Compania turcă Doğuş Construction a început recrutările pentru lucrările de extindere a Magistralei 4 de metrou din București, pe tronsonul Gara de Nord - Gara Progresul. Proiectul, ce presupune 11 kilometri de linie și 14 stații, este considerat unul dintre cele mai importante în infrastructura de transport din România. Directorul de resurse umane a explicat ce posturi sunt disponibile și ce categorii de angajați are prioritate.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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