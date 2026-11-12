Annabella a închis cel puţin 15 magazine dintre cele 87 preluate de la Profi şi Mega Image acum doar un an

Presa maghiară anunță că România „pregătește o lovitură uriașă”: Planul care a atras atenția Ungariei 12 Nov 2026

Avertisment fără precedent al lui Zelenski pentru liderii europeni privind negocierile SUA-Rusia: „Nu este vorba doar despre Ucraina” 12 Nov 2026

Rusia și-a dublat exporturile de motorină după acordul Trump-Putin, însă SUA nu au primit nicio livrare 12 Nov 2026

Localizarea prin SAFE. Marian Ivănescu avertizează: "Dacă nu asigurăm know-how-ul în țară, nu vom putea produce acele echipamente pe timp de război" 12 Nov 2026

„Nu este nevoie să reinventăm roata”. Liderii europeni resping eforturile Rusiei de a reforma arhitectura de securitate a continentului 12 Nov 2026