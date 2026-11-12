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Economie

Annabella a închis cel puţin 15 magazine dintre cele 87 preluate de la Profi şi Mega Image acum doar un an

c Scris de cristina roşca
Annabella a închis cel puţin 15 magazine dintre cele 87 preluate de la Profi şi Mega Image acum doar un an
Aosom
Retailerul român Annabella, controlat de familia de antreprenori Mutu, a închis cel puţin 15 magazine dintre cele 87 preluate de la Profi şi Mega Image...

Sursa: Zf Ro

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