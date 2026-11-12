ANRE schimbă jocul pe piața energiei! Peste 12.000 de prosumatori din Iași, vizați de noile reguli

Peste 12.000 de prosumatori din județul Iași ar putea beneficia de schimbări importante în relația cu furnizorii de energie electrică. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat o nouă metodologie care promite să schimbe radical modul în care este compensată energia produsă și livrată în rețea. Printre cele mai importante noutăți se numără compensarea lunară, posibilitatea folosirii surplusului de energie pentru plata facturilor de la alte proprietăți și reguli clare pentru recuperarea sumelor acumulate în trecut.

Sursa: Ziarul Evenimentul Citește mai departe la sursa originală ↗