 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Anunt de licitatie, judetul Constanta

a Scris de adh
Anunt de licitatie, judetul Constanta
Aosom
Județul Constanța, având codul de identificare fiscală 2981739, cu sediul în municipiul Constanța, bdul Tomis nr. 51, adresă email: adpp@cjc.ro, telefon: 0241/488.467, organizează licitaţie publică

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →