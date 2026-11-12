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Economie

APIA – Fermierii notificați!

i Scris de iulian gavriluta
APIA – Fermierii notificați!
Aosom
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii care au primit notificări privind erori referitoare la nerespectarea cerințelor de acoperire a solului, în cadrul ecoschemei PD-04 și al standardului de condiționalitate GAEC 6.1, că trebuie să se prezinte la Centrul județean sau local APIA indicat în NOTIFICARE, în vederea depunerii documentelor justificative necesare […]

Sursa: News Buzau

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