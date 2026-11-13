Aproape 54.000 de fermieri afectați de secetă vor primi despăgubiri până la finalul anului. De ce va fi redus ajutorul pe hectar

Aproape 54.000 de fermieri vor primi despăgubiri pentru culturile de porumb şi floarea-soarelui afectate de secetă în 2025, a anunţat Ministerul Agriculturii. Plăţile, în valoare totală de 155,36 milioane de lei, trebuie finalizate până la 31 decembrie 2026. Ajutorul stabilit iniţial la maximum 333 de lei pe hectar va fi însă redus proporţional pentru toţi beneficiarii, deoarece valoarea solicitărilor depăşeşte bugetul disponibil.

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