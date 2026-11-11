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Economie

Aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Alexandru Nazare a avizat proiectul de sprijin

g Scris de georgiana balaban
Aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Alexandru Nazare a avizat proiectul de sprijin
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Fermierii români care au suportat costuri mai mari pentru achiziția îngrășămintelor ar putea beneficia de un ajutor financiar de aproape 60 de milioane de euro. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a acordat aviz favorabil, cu observații, proiectului inițiat de Ministerul Agriculturii, care prevede compensarea scumpirilor din 2026, pe fondul tensiunilor și al crizei din Orientul Mijlociu.

Sursa: Realitatea

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