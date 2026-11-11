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Economie

Aproape 800 de angajaţi ai STB au fost concediaţi. Ce sume compensatorii vor primi / Mii de români rămân șomeri în pragul sărbătorilor

r Scris de redactor, remus vlad
Aproape 800 de angajaţi ai STB au fost concediaţi. Ce sume compensatorii vor primi / Mii de români rămân șomeri în pragul sărbătorilor
Aosom
Aproape 800 de angajaţi ai Societăţii de Transport Bucureşti (STB) au primit, miercuri, preavize de concediere. Ei vor primi salarii compensatorii

Sursa: Stiri Pe Surse

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