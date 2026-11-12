Armata Ucraineană confirmă că a atacat cu drone cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, aflată în Siberia, la Omsk, la 2.500 de km distanță de linia frontului. De altfel, în ultimele două săptămâni, au fost raportate atacuri cu drone la cinci dintre cele mai mari rafinării rusești.
Sursa: BizidayCitește mai departe la sursa originală
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