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Economie

Armata Ucraineană confirmă că a atacat cu drone cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, aflată în Siberia, la Omsk, la 2.500 de km distanță de linia frontului. De altfel, în ultimele două săptămâni, au fost raportate atacuri cu drone la cinci dintre cele mai mari rafinării rusești.

v Scris de vlad
Armata Ucraineană confirmă că a atacat cu drone cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, aflată în Siberia, la Omsk, la 2.500 de km distanță de linia frontului. De altfel, în ultimele două săptămâni, au fost raportate atacuri cu drone la cinci dintre cele mai mari rafinării rusești.
Aosom
🇷🇺 🇺🇦 WATCH: LARGE GLOW SEEN OVER OMSK AFTER REPORTED DRONE ATTACK ON THE REFINERY Ukraine hitting refining capacity, not pipelines, means the war is now aimed at Russia’s export money. That is an escalation with a price tag, and it lands on the talks too. https://t.co/XpG7DX3q9n — Ilya Boudinov (@Ilya_Boudinov) November 11, 2026 Forțele […]

Sursa: Biziday

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