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Economie

Asistentul virtual, clientul și „explozia” digitalizării în asigurări

s Scris de sergiu costache
Asistentul virtual, clientul și „explozia” digitalizării în asigurări
Aosom
Digitalizarea și asistenții virtuali par să se dezvolte exploziv în lumea asigurărilor, lucru care ne face să ne punem câteva întrebări. Cum funcționează aceștia, de fapt? Ce roluri pot avea și cât de eficienți sunt? Ce poate și ce nu poate face un asistent virtual într-o zi normală de lucru? Cât de util este el pentru asistentul în brokeraj sau pentru client?

Sursa: Rfi

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