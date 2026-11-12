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Economie

„Au vrut să-mi facă rău”. George Simion a rămas cu datorii de peste 12 milioane de lei după prezidențiale. Cine sunt oamenii care l-au împrumutat

c Scris de cornelia mazilu
„Au vrut să-mi facă rău”. George Simion a rămas cu datorii de peste 12 milioane de lei după prezidențiale. Cine sunt oamenii care l-au împrumutat
Aosom
Liderul AUR, George Simion, a rămas cu datorii de peste 12 milioane de lei după campania prezidențială din 2025, în care a cheltuit peste 69 de milioane de lei.

Sursa: Adevarul

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