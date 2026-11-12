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Economie

AUR: Dragoș Coman – Declarație politică – Cât de gratuit este învățământul în România?

s Scris de stiridinromania.ro
AUR: Dragoș Coman – Declarație politică – Cât de gratuit este învățământul în România?
Aosom
România continuă să aibă cel mai mare abandon școlar din Uniunea Europeană, de peste 15,5% în anul 2026. România conduce detașat și în privința analfabetismului funcțional, ceea ce reprezintă și o cauză de bază a șomajului în rândul tinerilor, de peste 30,8% în acest an. Deși articolul 32 din Constituția României ar trebui să garanteze accesul

Sursa: Ştiri Din România

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