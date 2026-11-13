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Economie

AUR: Dumitru Tilea – Declarație politică – Infrastructura rutieră: Asfaltări pe ploaie și autostrăzi fără servicii pentru șoferi!

s Scris de stiridinromania.ro
AUR: Dumitru Tilea – Declarație politică – Infrastructura rutieră: Asfaltări pe ploaie și autostrăzi fără servicii pentru șoferi!
Aosom
Vreau să aduc în atenţia Ministerului Transporturilor şi a CNAİR două situaţii care demonstrează că, în România, construirea infrastructurii rutiere nu este întotdeauna însoţită de responsabilitatea necesară faţă de cetăţeni. Prima problemă priveşte drumul naţional Alexandria-Bucureşti, unde se execută lucrări de decopertare şi asfaltare în condiţii meteorologice necorespunzătoare,pe timp de ploaie şi carosabil

Sursa: Ştiri Din România

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