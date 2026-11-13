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Economie

Aurul se îndreaptă spre o scădere săptămânală, pe măsură ce apar datele privind inflaţia din Statele Unite, iar Fed-ul ia în calcul majorarea dobânzilor. Cum arată piaţa?

m Scris de matei pantea
Aurul se îndreaptă spre o scădere săptămânală, pe măsură ce apar datele privind inflaţia din Statele Unite, iar Fed-ul ia în calcul majorarea dobânzilor. Cum arată piaţa?
Aosom
Preţul aurului a revenit moderat vineri, după vânzările masive din şedinţa precedentă. Totuşi, metalul preţios este pe cale să încheie...

Sursa: Zf Ro

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