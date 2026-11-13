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Economie

Autobuzele de noapte ar putea dispărea din București. STB vrea să renunțe la 24 de linii pentru a reduce cheltuielile

m Scris de mădălina hodea
Autobuzele de noapte ar putea dispărea din București. STB vrea să renunțe la 24 de linii pentru a reduce cheltuielile
Aosom
Autobuzele de noapte din București ar putea dispărea. STB propune eliminarea a 24 de linii și scumpirea biletelor de la 3 la 5 lei. The post Autobuzele de noapte ar putea dispărea din București. STB vrea să renunțe la 24 de linii pentru a reduce cheltuielile appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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