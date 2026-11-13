 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Ce se întâmplă cu profesorii dacă două școli sunt comasate. Cum se stabilesc posturile și unde pot fi repartizate cadrele didactice

i Scris de ionuț vieriu
Ce se întâmplă cu profesorii dacă două școli sunt comasate. Cum se stabilesc posturile și unde pot fi repartizate cadrele didactice
Aosom
Ce s-ar putea întâmpla cu profesorii după comasarea a două școli. Scenarii privind păstrarea orelor, completarea normei și repartizarea

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →