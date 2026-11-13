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CNAS pregătește schimbări pentru pacienți: consultații oncologice multidisciplinare și acces electronic la rezultatele investigațiilor

v Scris de valentina prelipcean(
CNAS pregătește schimbări pentru pacienți: consultații oncologice multidisciplinare și acces electronic la rezultatele investigațiilor
Aosom
Consultațiile oncologice multidisciplinare ar putea fi decontate inclusiv pentru persoanele neasigurate, iar pacienții ar urma să aibă acces electronic securizat la rezultatele investigațiilor.

Sursa: Monitorul Cluj

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