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Politică

Nicușor Dan participă la Sommetul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de Secretar general al Francofoniei

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Nicușor Dan participă la Sommetul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de Secretar general al Francofoniei
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Președintele Nicușor Dan va participa, în perioada 15-16 noiembrie, la cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei. Principala miză a României este obținerea consensului statelor membre pentru candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de Secretar general al Francofoniei.

Sursa: Mediafax Ro

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