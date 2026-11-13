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Politică

Ovidiu Vanghele vine la „Trends”, de la ora 18.00, pentru a prezenta propria versiune asupra conflictului cu șeful statului. Live pe Adevărul

r Scris de redacţia adevărul
Ovidiu Vanghele vine la „Trends”, de la ora 18.00, pentru a prezenta propria versiune asupra conflictului cu șeful statului. Live pe Adevărul
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De ce i-a interzis Nicușor Dan jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni și ce se află în spatele conflictului dintre cei doi? Ovidiu Vanghele vine astăzi la „Trends” pentru a povesti cum s-a ajuns aici și pentru a răspunde acuzațiilor președintelui.

Sursa: Adevarul

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