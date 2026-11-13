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Politică

Dacian Cioloș, la un pas de șefia Organizației Internațională a Francofoniei. Nicușor Dan pleacă în Cambodgia, unde se va lua decizia

c Scris de cristina stancu
Dacian Cioloș, la un pas de șefia Organizației Internațională a Francofoniei. Nicușor Dan pleacă în Cambodgia, unde se va lua decizia
Aosom
Președintele Nicușor Dan va participa în perioada 15-16 noiembrie la cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, organizat la Phnom Penh, în Regatul Cambodgiei, într-o reuniune care poate aduce României una dintre cele mai importante funcții internaționale

Sursa: Adevarul

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