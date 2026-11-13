Un atac cu drone rusești a lovit un spital din centrul Kievului, rănind trei persoane, după ce restricțiile de viteză ale sistemului SpaceX Starshield au îngreunat interceptarea. The post VIDEO Atac cu drone rusești asupra unui spital din centrul Kievului, pe fondul restricțiilor impuse sistemului SpaceX Starshield appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗