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Politică

Anisia Gafton, urare înduioșătoare din partea soțului ei. Ce mesaj a transmis Serghei chiar de ziua ei: „Un om incredibil de bun și blând”

d Scris de diana pavel
Anisia Gafton, urare înduioșătoare din partea soțului ei. Ce mesaj a transmis Serghei chiar de ziua ei: „Un om incredibil de bun și blând”
Aosom
Astăzi, 13 noiembrie, actrița își aniversează ziua de naștere într-un moment cu totul special al vieții sale, la doar câteva săptămâni după ce a devenit mamă pentru prima dată, în luna octombrie.

Sursa: Click

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