Doi dintre judecătorii care au reclamat abuzurile din justiție explică de ce Nicușor Dan „nu e șeful meu”

„Președintele țării nu poate fi „șeful” judecătorilor”, a spus, pentru HotNews, Raluca Moroșanu, magistrata care a înfruntat conducerea Curții de Apel București la celebra conferință organizată de instanță după documentarul Recorder „Justiție Capturată”. Mesajul scurt, „Nu e șeful meu”, postat de ea pe Facebook după ce Nicușor Dan a spus că este „în mod simbolic …

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