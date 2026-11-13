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Funcție nouă la Waze: începe să te avertizeze când se apropie un biciclist

v Scris de vladimir ionescu
Funcție nouă la Waze: începe să te avertizeze când se apropie un biciclist
Aosom
O funcție importantă pentru șoferi este introdusă de Waze, care ar putea preveni accidentele dintre mașini și bicicliști. Citește mai mult pe Profit.ro.

Sursa: Hotnews

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