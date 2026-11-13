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Microsoft începe să remedieze problemele care au afectat milioane de utilizatori. Cum a evoluat situația în România

n Scris de narcis ghiurca
Microsoft începe să remedieze problemele care au afectat milioane de utilizatori. Cum a evoluat situația în România
Aosom
Microsoft anunță că observă îmbunătățiri constante ale disponibilității serviciilor, după ce milioane de clienți din întreaga lume au fost afectați de o întrerupere majoră apărută joi, 12 noiembrie.

Sursa: Adevarul

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