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Politică

Instanța dă dreptate Primăriei Capitalei în disputa privind protestul AUR de sâmbătă

n Scris de narcis ghiurca
Instanța dă dreptate Primăriei Capitalei în disputa privind protestul AUR de sâmbătă
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Tribunalul București a respins vineri, 13 noiembrie, cererea depusă de trei persoane pentru anularea deciziei Primăriei Capitalei de a nu aviza protestul programat sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor, în sprijinul lui Călin Georgescu. Hotărârea nu este definitivă.

Sursa: Adevarul

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