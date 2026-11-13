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Un client a încercat să obțină o pizza gratuită cu o fotografie modificată cu AI. Camerele de supraveghere l-au dat de gol

i Scris de iulia kelt
Un client a încercat să obțină o pizza gratuită cu o fotografie modificată cu AI. Camerele de supraveghere l-au dat de gol
Aosom
O reclamație pentru o pizza presupus arsă s-a transformat într-o tentativă de fraudă cu ajutorul inteligenței artificiale. Un client

Sursa: Playtech

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