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Economie

Avertisment de la BNR: Inflația va crește în ultimele luni din 2026. Când este estimată revenirea la țintă

a Scris de andreea năstase
Avertisment de la BNR: Inflația va crește în ultimele luni din 2026. Când este estimată revenirea la țintă
Aosom
Banca Naţională a României (BNR) anticipează o uşoară creştere a ratei anuale a inflaţiei în ultimele luni din 2026, urmată de o scădere graduală, astfel încât aceasta să reintre în intervalul ţintei în primul trimestru din 2028

Sursa: Stiri Pe Surse

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