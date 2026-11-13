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Economie

Avertismentul unui analist pentru 2027: De ce creșterea PIB nu înseamnă încă relansare economică

a Scris de afrodita cicovschi
Avertismentul unui analist pentru 2027: De ce creșterea PIB nu înseamnă încă relansare economică
Aosom
Creșterea economică de 2,1% înregistrată de România în trimestrul al treilea din 2026 este un semnal pozitiv după mai multe trimestre slabe, dar nu indică, deocamdată, o relansare solidă a economiei.

Sursa: Adevarul

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