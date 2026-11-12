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Economie

BCR Seed Starter ajunge la patru start-up-uri în portofoliu şi la investiţii totale de 2 mil. euro, după ce a intrat în Kinderpedia, platformă pentru şcoli şi grădiniţe. Prin investiţia în Kinderpedia, runda condusă de Simpact Ventures ajunge la 2,7 mil. euro. În februarie, compania anunţa că atrăsese 2,2 mil. euro dintr-o rundă care viza 3,5 mil. euro

i Scris de ioana nita
BCR Seed Starter ajunge la patru start-up-uri în portofoliu şi la investiţii totale de 2 mil. euro, după ce a intrat în Kinderpedia, platformă pentru şcoli şi grădiniţe. Prin investiţia în Kinderpedia, runda condusă de Simpact Ventures ajunge la 2,7 mil. euro. În februarie, compania anunţa că atrăsese 2,2 mil. euro dintr-o rundă care viza 3,5 mil. euro
Aosom
BCR Seed Starter, vehiculul de investiţii de tip CVC (corporate venture capital, capital de risc corporativ) al BCR, a investit 500.000 de euro în Kinderpedia, companie românească ce a dezvoltat o platformă de management şi comunicare pentru şcoli şi grădiniţe, ajungând astfel la patru start-up-uri în portofoliu.

Sursa: Zf Ro

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