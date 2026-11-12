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Economie

BERD va investi 6 miliarde de dolari în proiecte de energie regenerabilă din Turcia

g Scris de george traicu
BERD va investi 6 miliarde de dolari în proiecte de energie regenerabilă din Turcia
Aosom
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) intenţionează să investească 6 miliarde de dolari în proiecte de energie regenerabilă din Turcia

Sursa: Stiri Pe Surse

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